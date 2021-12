Digitalisierung der Schulen : Schüler in Bornheim bekommen iPads

Schüler in Bornheim bekommen iPads

In Bornheimer Schulen sollen mehr Tablets in den Unterricht einziehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Bornheim Der Schulausschuss beschließt einstimmig den Medienentwicklunsplan bis 2025. Demnach bekommen die Bornheimer Schulen digitale Ausrüstung für Millionen Euro.

Zäh haben die Mitglieder um den neuen Medienentwicklungsplan 2021-2025 (MEP) im Schulausschuss gerungen. Doch nach fast dreistündiger Diskussion votierte die Politik einstimmig für einen Kompromissvorschlag der Vorsitzenden Gabriele Kretschmer unter Einbeziehung des Antrags der Grünen. Um ihre zwölf Schulen digital auf den neuesten Stand zu bringen, soll die Stadt demnach in den nächsten Jahren 4,2 Millionen Euro für Anschaffungen und laufende Kosten in die Hand nehmen. Zusätzliche 1,55 Millionen Euro gibt es aus dem Fördertopf des Digitalpaktes Schule NRW.

Die endgültige Entscheidung fällt am 16. Dezember im Rat. Doch der Plan steht: Schon im kommenden Jahr sollen Grund- und weiterführende Schulen 492 Tablets erhalten. Dann würden jeweils drei Schüler über ein mobiles Gerät verfügen können. Das Ergebnis entsprach nicht der Wunschvorstellung der Fraktionen. Denn, und da waren sich die Kommunalpolitiker einig, Ziel müsse ein Gerät pro Schüler sein. Wie dieses erreicht werden könne, soll im nächsten Jahr an einem Runden Tisch mit Vertretern aus Verwaltung und Schulen sowie Experten diskutiert werden.

Förderanträge müssen raus

Mit der Entscheidung des Schulausschusses könne aber die Verwaltung in den Prozess der Beschaffung gehen und noch zwei Förderanträge stellen, die bis Ende Dezember raus müssen, zeigte sich Alexander Sturm als Abteilungsleiter Schule zufrieden. Aus dem Topf des Digitalpaktes werden nämlich drei verschiedene Bereiche ganz oder teilweise finanziert. 300.000 Euro fließen in den Kauf der Tablets (25.000 Euro pro Schule). Außerdem stehen die Aufstockung mit Beamern und Monitoren für 375.000 Euro sowie der Ausbau der IT-Grundstruktur an der Heinrich-Böll-Gesamtschule, Thomas-von-Quentel-Grundschule, der Europaschule und dem Alexander-vom-Humboldt-Gymnasium für 700.000 Euro auf der Agenda. Die Folgekosten für die bereits von Eltern selbst gekauften Geräte wird die Stadt übernehmen.