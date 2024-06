Jugendhilfeausschuss des Kreises Ahrweiler Schulsozialarbeit ist längst fester Bestandteil des Schullebens

Ob Are-Gymnasium in der Kreisstadt oder Rhein-Gymnasium in Sinzig, ob Real- oder Förderschule: Schulsozialarbeit ist zu einer wichtigen und möglicherweise auch unverzichtbaren Säule in der schulischen Bildungsarbeit geworden. Auf Initiative und Kosten des Malteser Hilfsdienstes war Schulsozialarbeit im Aufbaugebiet als vorübergehendes Angebot eingerichtet worden. Sie soll nun fortgeführt werden.