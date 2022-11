Stadtverwaltung informiert Einwohner : Schutzmaßnahmen am Bachemer Bach werden aufwendig

Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Bachemer Einwohnerversammlung erhalten bürger Informationen über Flutschäden am Kanalsystem. Im Fokus steht zudem der dürftige Zustand der Schulen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt auch der örtliche Bachlauf.

90 Prozent der Kanäle sind beschädigt

So ist die Einwohnerzahl im viertgrößten Stadtteil nach der Katastrophe um 4,6 Prozent gesunken, 56 Bürger weniger bedeuten aktuell 1152 Einwohner. Und die werden noch lange mit den Folgen des Unglücks zu kämpfen haben. Gravierend: In den betroffenen Straßen ist das Kanalsystems weitestgehend zerstört, wie Abteilungsleiter Dirk Weber berichtete. Noch laufen zwar in den 132 Kilometer betroffenen Kanälen die Kamerabefahrungen, in Bachem sind diese aber zu 95 Prozent abgeschlossen. Von 6,5 Kilometer betroffenen Strecken sind 90 Prozent der Kanäle beschädigt, bei einem Drittel sind kurzfristige Maßnahmen erforderlich. Auch sind sechs von ehemals acht Ahrquerungen, sogenannten Dükern, nicht mehr im Einsatz. Bachem bekommt sein Leitungswasser über derzeit zwei solcher Leitungen, immerhin ist der Druck mittlerweile stabil und gechlort wird auch nicht mehr. Passend dazu: Die Bachemer Brücke soll 2026 neu gebaut werden, die St.-Pius-Brücke muss ebenfalls saniert werden.

Ortsvorsteher in Bachem : Wo der Sohn den Vater vertritt In Bachem steht ein besonderes Duo an der Spitze des Dorfs: Ulrich Stieber ist der Ortsvorsteher, sein Sohn Johannes der Stellvertreter. Ein Hausbesuch.

Pastor Jörg Meyrer sprach in Bachem über die Situation von Kirche und Kirchen nach der Flut. Über den Fortbestand von St. Pius muss noch entschieden werden, St. Laurentius und Rosenkranzkirche trocknen nicht. Ein kleiner Hoffnungsblick: Die Rosenkranzkirche wird in der Advents- und Weihnachtszeit in Teilen geöffnet.

Kirchen an der Ahr : Große Gotteshäuser trocknen einfach nicht Pastor Jörg Meyrer sprach in Bachem über die Situation von Kirche und Kirchen nach der Flut. Über den Fortbestand von St. Pius muss noch entschieden werden, St. Laurentius und Rosenkranzkirche trocknen nicht. Ein kleiner Hoffnungsblick: Die Rosenkranzkirche wird in der Advents- und Weihnachtszeit in Teilen geöffnet.

Nicht zuletzt der Veranstaltungsort der Versammlung, nämlich ein Mensazelt auf dem Gelände der Erich-Kästner-Realschule plus (EKS), zeigte, dass es in Bachem hohe Schäden an kommunaler und Kreis-Infrastruktur gibt. Kein Wunder, liegen doch Schulen und Kindergärten hier unmittelbar am Fluss. Die beste Nachricht: Die im Erdgeschoss betroffene Kita Pusteblume kann spätestens im kommenden Frühjahr den kompletten Betrieb wieder am alten Standort planen. Aktuell gibt es zwei Bauwagen als Waldkindergärten, mangels Personal ist aber nur einer davon in Betrieb. Zudem sind zwei Gruppen in der Alten Schule untergebracht. Auf die dortigen Räume werden Sportverein und Karnevalsgesellschaft wohl länger verzichten müssen, das Provisorium soll auch nach der Sanierung der Rappelkiste beibehalten werden, da die Stadt große Probleme hat, alle Kinder im Stadtgebiet unterzubringen.