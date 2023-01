Erinnerungen an das Kloster Calvarienberg : „Schwester, mach das Törchen auf – alle Kinder warten drauf“

Achivbild aus dem Jahr 1957: Kinder spielen im Kindergarten auf dem Calvarienberg. Damals waren hier nur Nonnen als Aufsichtspersonal dabei. Foto: AHR-FOTO

Serie Ahrweiler Das Kloster auf dem Calvarienberg hat eine lange Geschichte hinter sich. Nun steht mit dem Umbau zu Hotel und Wohnungen eine neue Phase an. Wir nehmen das als Aufhänger, einmal in die jüngere Geschichte des Klosters zurückzublicken. Den Anfang machen Erinnerungen an den Kindergarten in den 50er-Jahren.