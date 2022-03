Wiederaufbau von Sportstätten : Schwimmsport in Bad Neuenahr leidet unter Flut-Folgen

Wiederaufbau nach der Flut: Sportstätten wie die Sporthalle in Bachem stehen bei der kommenden Sitzung des Sportausschusses in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Mittelpunkt. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Sportausschuss der Kreisstadt beschäftigt sich kommenden Donnerstag mit dem Wiederaufbau von Sportstätten nach der Flut. Im Fokus stehen Sporthallen, Sportplätze und die besonders prekäre Situation der Hallenbäder.



Von Thomas Weber

Am Donnerstag beschäftigt sich der Sportausschuss der Kreisstadt mit den Folgen der Flutkatastrophe und den Möglichkeiten des Neuaufbaus. Sieht man einmal von den Sportstätten in Heimersheim ab, so ist doch in den übrigen betroffenen Stadtteilen auch die sportliche Infrastruktur massiv beschädigt oder zerstört worden. Es wird Jahre dauern, bis Vereine, Schulen und sonstige Nutzer der Anlagen wieder Normalität vorfinden. Manch eine Anlage wie der Sportplatz in Walporzheim wird gar nicht mehr so aufgebaut werden, wie man es kannte. Nicht nur im Rathaus der Kreisstadt, sondern interkommunal wird nach neuen Lösungen gesucht, hierbei werden die betroffenen Kommunen vom Sportbund Rheinland unterstützt.

Kleinspielfeld im Apollinarisstadion

Vieles wird aber auch wieder aufgebaut werden. So befindet sich der Neuaufbau der städtischen Sporthallen an der Grundschule Ahrweiler, der Erich-Kästner-Realschule plus in Bachem und der Grundschule Bad Neuenahr in der konkreten Planung. Die Grundschulenhalle in Ahrweiler soll den Betrieb schon im Herbst 2022 wieder aufnehmen. Mindestens bis Ende 2023 wird es bei der Erich-Kästner-Realschule dauern, dort ist für den Übergang die Errichtung einer temporären Dreifeld-Sporthalle geplant.

Der Aufbau des Apollinarisstadions ist ebenfalls in der Planung. Konkret soll möglichst bis zum Herbst der Mittelplatz wiederhergestellt werden, der Hauptplatz soll dann folgen. Die Sanierung des Fußball-Kunstrasenplatzes soll erfolgen, wenn die derzeit doch aufgebauten Wohncontainer nicht mehr benötigt werden. Zudem plant der Ahrweiler Ballspielclub (ABC) derzeit mit Unterstützung des Deutschen Fußball-Bundes eigenverantwortlich die Errichtung eines zusätzlichen Kleinspielfeldes im Apollinarisstadion.

Debatte um Neubau „Sportplatzes West“

Während der Sportplatzbereich in Walporzheim wohl Retentionsraum für die Ahr weichen muss und dort allenfalls noch ein Bolzplatz entstehen kann, sieht es für die Plätze in Ahrweiler und Bachem besser aus. Hier ist es erforderlich, die Voraussetzungen zur Sicherstellung zumindest des Schulsportes zu ermöglichen, Mindestvoraussetzungen sind demnach Laufbahn, Weitsprunganlagen und ein kleineres Spielfeld. Im Rathaus denkt man nun über eine neue, größere Sportanlage im Westen der Stadt nach.

Diese könnte auf dem Gelände des Sportplatzes Bachem in Kombination mit einem Jugendspielfeld in Ahrweiler samt Leichtathletikanlagen entstehen. Alternative wäre aber auch der Neubau eines gemeinsamen „Sportplatzes West“ in Höhenlage. Ähnliche Überlegungen gibt es in den Nachbargemeinden wie Dernau. „Aus Sicht der Verwaltung wären auch durchaus interkommunale Lösungen über Gemeindegrenzen hinweg denkbar“, drückt es die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Sportausschuss aus.

Umfangreiche Hallenbad-Baumaßnahmen notwendig

Bezüglich der städtischen Tennisanlage im Lenné- und im Kaiser-Wilhelm-Park mit den bisher 13 Tennisplätzen und einem Jugendtennisspielfeld, die allesamt zerstört wurden, sollen nun zunächst sechs Plätze wiederhergestellt werden.