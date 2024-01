Tourismus an der Ahr Taugen eine Hängebrücke und ein Skywalk als Besuchermagneten?

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Eine Hängebrücke und ein Skywalk sollen in Zukunft Touristen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler locken. Ein Experte erklärt, welche Chancen in den Vorhaben liegen – und was die Umsetzung kosten würde.

08.01.2024 , 17:49 Uhr

Eine Hängebrücke soll den Rotweinwanderweg und den Ahr-Steig miteinander verbinden. Foto: PlannIng GmbH

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

Zwei Bauwerke in luftiger Höhe sollen in Zukunft Gäste ins Ahrtal locken: eine Hängebrücke und ein sogenannter Skywalk. Gemeinsam stehen beide ganz oben auf der fast 100 Punkte umfassenden Prioritätenliste, die der Verein Ahrtal-Tourismus gemeinsam mit weiteren Akteuren aus der Region im Tourismuskonzept Ahrtal 2025 zusammengefasst hat. Der Gutachter, der damals den Beteiligungsprozess begleitete, räumte den beiden Projekten die besten Chancen ein, zum Besuchermagneten im noch immer flutgeschädigten Ahrtal zu werden.