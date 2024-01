Erfolgreiche Initiative in Bad Neuenahr-Ahrweiler Wie eine Ballettschule zur gefragten Hilfszentrale wurde

Als die Flutwelle durch das Ahrtal raste und eine Schneise der Verwüstung in das Leben der dort lebenden Menschen schlug, waren Eigeninitiativen, Nachbarschafts- und Selbsthilfen rettende Anker. An der Unterstraße hatte sich schnell eine solche Selbsthilfegruppe gebildet: Mit einigen großen Wassertanks – getrennt nach Brauch- und Trinkwasser - fing es an, mit einem regelmäßig anrollenden Imbisswagen und mit einer zum Einkaufsladen umfunktionierten Garage fand der Ausbau des Versorgungsstandes seine Fortsetzung. Nach mehreren Umzügen und provisorischen Vergrößerungen ist nun ein festinstallierter Treff an der Mittelstraße daraus geworden. Wo früher kleine und große Balletttänzer „Plié, Plié“, „Dégagé“ und „Tendu, Tendu“ als Schrittfolgen erlernten, gibt es nun Kaffee und Kuchen, Bingo und viele Gespräche.