Seit 18. September Jugendliche aus Internat in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird vermisst

Seit den Morgenstunden des 18. September ist die 15-jährige Shania Rayegani aus dem Internat Carpe Diem in Bad Neuenahr-Ahrweiler verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, ist der letzte bekannte Aufenthaltsort der 15-Jährigen der McDonalds in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort hielt sich die Jugendliche in den Mittagsstunden vermutlich mit einer Begleitung auf.