Hitzerekord in Bad Neuenahr-Ahrweiler Siesta mit Dusche

In die Rekordbücher trug sich Bad Neuenahr-Ahrweiler am Wochenanfang gleich zweimal ein. Am Montag wurde nämlich in der Kreisstadt die bisher höchste Temperatur in diesem Jahr in ganz Deutschland gemessen, 35,7 Grad zeigte das Thermometer des Deutschen Wetterdienstes an, so heiß war es noch in keinem anderen Ort in der Republik. Doch der Rekord hielt nicht lange, schon am nächsten Tag wurde er pulverisiert – und zwar von Bad Neuenahr-Ahrweiler selbst. Mit 36,5 Grad Celsius war es in der Kur- und Rotweinmetropole fast ein ganzes Grad heißer als tags zuvor, obwohl da schon der Asphalt glühte. Der Schweiß floss an beiden Tagen in Strömen, und wer konnte, machte kurzerhand Siesta wie sonst in der Sonne Spaniens.