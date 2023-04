Flüchtiger Täter Räuber bedroht Mitarbeiter in Edeka-Markt in Sinzig mit Schusswaffe

Ein maskierter Täter hat am Samstagabend gegen 21:40 Uhr in die Edeka-Filiale in der Kölner Straße in Sinzig betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen des Marktes gefordert. Das berichtet die Polizei Mayen. Angestellte gaben demnach dem Täter die geforderte Beute, woraufhin er die Filiale zu Fuß verließ.