Coca-Cola So erkennen Sie, ob die dunkle Brause aus Bad Neuenahr stammt

QD – diese unscheinbaren Buchstaben verraten die Herkunft aus Bad Neuenahr. Das erläutert Raphael Fiegler, Interimsbetriebsleiter des Coca-Cola-Werks in Bad Neuenahr, beim Besuch des General-Anzeigers am Mittwoch. Zu finden sind die Buchstaben an der Flasche mit der dunklen Brause auf dem roten Etikett, gleich unter dem Haltbarkeitsdatum. In Bad Neuenahr befindet sich das älteste zum Kosmos des amerikanischen Getränke-Riesen gehörende Werk weltweit. Allerdings liegen dessen Ursprünge nicht im Abfüllen von Brause, sondern von Mineralwasser aus der dortigen Apollinarisquelle, die der Winzer Georg Kreuzberg Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte.