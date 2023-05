Gastronomie nach der Flut in Ahrweiler So gewinnt das Restaurant und Hotel Hohenzollern Personal

Ahrweiler · In kaum einer Branche macht sich Personalmangel so bemerkbar wie in der Gastronomie. Das Ahrweiler Restaurant und Hotel Hohenzollern setzt nun auf ein neues Rezept, um Mitarbeiter anzuziehen: die Vier-Tage-Woche.

30.05.2023, 15:40 Uhr

Teil des Teams beim Hotel-Restaurant Hohenzollern in Ahrweiler (von links): Lara Dreyer, Daniel Masurczak, Ester Glöde-Volkermann, Louisa Glöde und Constanze Schön. Foto: AHR-FOTO

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

In fast allen Branchen, so scheint es zumindest, fehlt Personal. Vom Mangel besonders betroffen ist die Gastronomie. Im von der Flutkatastrophe gebeutelten Ahrtal ist die Situation angesichts der nach wie vor allgegenwärtigen Zerstörung noch mal schwieriger. Um Mitarbeiter anzulocken, müssen sich die Betriebe etwas einfallen lassen. Das Restaurant und Hotel Hohenzollern in Ahrweiler hat für sich eine passende Lösung gefunden, ein Erfolgsrezept sozusagen.