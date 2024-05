Vorschau auf das Ahrweiler Schützenfest So glanzvoll wird die große Show der Schützen

Junggesellen- und Bürgerschützen feiern am Mittwoch, 29. Mai, weiter und laden um 19 Uhr zu einem gemeinsamen Zapfenstreich auf den Ahrweiler Marktplatz ein. Tags darauf steht mit dem Fronleichnamstag nicht nur ein hoher katholischer Feiertag, sondern der wichtigste Tag im Schützenjahr an. Der kommt im Stellenwert manchen Grünrocks noch vor Weihnachten und Ostern. Nach der Reveille, also dem Weckruf in aller Frühe, machen sich alle drei Schützengesellschaften auf den Weg, die Fronleichnamsprozession zu bewachen und zu begleiten. An allen Altären an den Stadttoren und auf dem Markt werden Böllerschüsse zu hören sein, ehe die Feiern am Mittag vom kirchlichen in den weltlichen Rahmen übergehen. Dann gibt es Stechschrittparaden der Junggesellen-Schützen auf dem Marktplatz, einen Kommers der Bürgerschützen im Helmut-Gies-Bürgerzentrum und die Vorstellung des neuen Königs der Junggesellen in Bachem.