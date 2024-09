Nach der Flut So ist der Stand des Wiederaufbaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Wiederaufbau des Ahrtals wird bis zum Ende des Jahrzehnts und darüber hinaus andauern. Da ist sich der Geschäftsführer der nach der Flutkatastrophe gegründeten Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, Hermann-Josef Pelgrim, sehr sicher. Der frühere Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Hall begleitet den Wiederaufbau in der Kreisstadt mit all seinen Facetten und unzähligen Details in seiner Funktion als Chef der mit dem Neuaufbau der städtischen Infrastruktur betrauten städtischen Tochtergesellschaft. 1444 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtkostenvolumen von etwa 1,7 Milliarden Euro sind zu schultern. Schnell war im Bad Neuenahrer Rathaus klar, dass dies von einer städtischen Bauabteilung allein nicht zu bewältigen ist. Nach der Flut wurde daher die Gesellschaft gegründet und mit vielen Wiederaufbauprojekten betraut. Nun zog Pelgrim eine Zwischenbilanz zum Stand des Wiederaufbaus.