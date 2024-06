Kreistag Ahrweiler wird am Sonntag gewählt So sehen Parteien und Wählergruppen die Zukunft des Kreises

Kreis Ahrweiler · Was ist das wichtigste Thema für den Kreis Ahrweiler in der kommenden Wahlperiode? Das haben wir die Parteien und Wählergruppen gefragt, die am Sonntag bei der Wahl zum Kreistag Ahrweiler kandidieren. So haben sie geantwortet.

07.06.2024 , 18:00 Uhr

Der Kreistag Ahrweiler bei einer Sitzung. Foto: Martin Gausmann

Von Volker Jost Redakteur Kreis Ahrweiler