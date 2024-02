Kreisstadt erneuert ihre Wald So soll der Wald dem Klimawandel trotzen

Auch das ist eine Folge des Klimawandels: der Wald erlebt derzeit große Veränderungen. Die Fichte ist größtenteils verschwunden, hohe Erträge wurden buchstäblich vom Borkenkäfer aufgefressen, Kahlflächen blieben. Jetzt gilt es also, nicht nur im Ahrtal, sondern auch im Wald links und rechts daneben Wiederaufbau zu betreiben. Im Wald heißt das in erster Linie „Wiederaufforstung.“ Nun müssen neue Baumarten her, aber nicht nur das. Eines der neuen Schlagworte lautet: Klimaangepasstes Waldmanagement. Das hält nun auch im Forst von Bad Neuenahr-Ahrweiler Einzug.