Eisdielen in Ahrweiler Sogar für Vierbeiner gibt es eigene Eis-Sorten

Ahrweiler · Warm soll es werden in den nächsten Tagen. Was bietet sich da mehr an als eine Kugel Eis zur Abkühlung? Unserer Reporter hat sich das Angebot in Ahrweiler angeschaut – und ist auf die ausgefallensten Sorten gestoßen.

05.04.2024 , 18:00 Uhr

Im Eiscafé Taormina da Maria gibt es auch Eis für Vierbeiner. Foto: Sven Westbrock

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr