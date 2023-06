Erneuerbare Energie Solarfeld an der Berufsschule ist weiterhin ein Thema

Ein vor der Flutkatastrophe angestoßenes Projekt im Rahmen der seinerzeit in der Planung befindlichen Landesgartenschau kam jetzt im Bau- und Planungsausschusses der Kreisstadt wieder auf die Tagesordnung. Es geht um die Umsetzung eines Solarfeldes im Bereich der neuen Zufahrt zur Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr. Die hier erzeugte erneuerbare Energie soll in das benachbarte Kraftwerk der Ahrtal-Werke eingespeist werden. Dafür war bereits im Januar 2021 die erste Änderung des entsprechenden Bebauungsplans vom Stadtrat aufgestellt worden. In der Folge waren Öffentlichkeit und Behörden sowie die „Träger öffentlicher Belange“, etwa Naturschutzverbände, zu dem Projekt befragt worden. Deren Stellungnahmen konnten dann nicht mehr besprochen werden, brach doch Mitte Juli 2021 die Flutkatastrophe über das Ahrtal herein, in deren Folge das betreffende Gelände in den Bereich des vorläufig sichergestellten Überschwemmungsgebietes der Ahr überging. Die Konsequenz: Das Projekt lag auf Eis, zumal die Stadtverwaltung nun Wichtigeres zu tun hatte.