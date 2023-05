Flut im Ahrtal SPD wirft Freien Wählern Nähe zu Kritikern des Helfer-Stabs vor

Die Fraktion der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz kritisiert derzeit immer wieder den Helfer-Stab im Ahrtal. Den Fokus legt die Fraktion dabei auf die vertraglichen Beziehungen zwischen der Geschäftsführerin der Fluthelfer, Missy Motown (bürgerlich Nicole Schober), und Behörden. Eine Kleine Anfrage der Freien Wähler an die Landesregierung ergab Mitte April, dass die obere Landesbehörde Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im September 2021 einen Dienstleistungsauftrag an die „m2a artitude Betriebs GmbH“ vergeben hatte. Die Firma mit Sitz in Frankfurt stellt Personal für die Infopoints genannten Beratungsstellen für Flutopfer. Geschäftsführerin der „m2a“ ist ebenfalls Missy Motown. Um einen schnelleren Wiederaufbau des Ahrtals zu ermöglichen, war die Auftragsvergabe ohne Ausschreibung möglich.