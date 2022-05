Initiative hilft in Walporzheim : Spenden-Projekt sorgt für praktische Fluthilfe

Walorzheim Die Initiative „Spendenwelle Fluttaler“ organisiert und koordiniert nach der Hochwasserkatastrophe Wiederaufbauprojekte. Auch Wolfgang Welz aus Walporzheim greifen die Helfer unter die Arme. Projekte betreuen sie im gesamten Flutgebiet.

Projektinitiatoren haben gute Kontakte zu Helfer-Initiativen

Betroffene und Paten bilden den Projektkern

Die Gründer schauen sich die Flutbetroffenen, ihren Versicherungsstatus und die benötigte Hilfe an und entscheiden gemeinsam, wer wie unterstützt wird. Betroffenheitsbescheinigung, Offenlegung der Konten sowie eidesstattliche Erklärung, dass sonst kein Geld da ist, sind Pflicht. Insgesamt sechs Wiederaufbauvorhaben hat die „Spendenwelle Fluttaler“ bisher in Angriff genommen: drei in Ahrweiler, zwei in Mayschoß und eins in Walporzheim. Weitere, unter anderem in Hürth und Euskirchen, stehen an. Mehr als rund ein Dutzend Projekte gleichzeitig sollen es aber nie sein, um alles stemmen zu können. „Wir nehmen selber kein Bargeld in die Hand. Das läuft über den Verein ‚Paten für Katastrophenopfer‘“, so Sdun. Genauso sollen sich Spender, Helfer und Hilfesuchende am besten mit dem Betreff „Spendenwelle Fluttaler“per E-Mail an kontakt@paten-fuer-katastrophenopfer.de wenden.