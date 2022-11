Spende für die Lebenshilfe : Spenden-Shuttle kauft Haus für soziale Nutzung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die vom Hochwasser stark betroffene Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler bekommt 16 Monate nach der Flut neuen Wohnraum für die von ihr betreuten Menschen mit Beeinträchtigungen. Der Fördahrverein Spenden-Shuttle hat ein Haus in der Kreisstadt erworben.

Nach der Flut hatte die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler nicht nur den schrecklichen Verlust von Menschenleben zu verkraften. Auch viele Gebäude der sozialen Einrichtung in Sinzig wurden komplett zerstört und auch in der Kreisstadt gemietete Gebäude waren betroffen, die vor der Flut für die von der Lebenshilfe betreuten Klienten, also Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, zur Miete zur Verfügung standen. „Nach der Flut hatten wir 35 Obdachlose“, so der Geschäftsführer der Lebenshilfe in Ahrweiler, Peter Christmann. Er sei wahnsinnig dankbar, dass das Spenden-Shuttle ein Haus erworben hat, das der Verein für soziales Wohnen zur Verfügung stellt und um dessen Belegung sich die Lebenshilfe kümmern darf.