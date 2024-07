Spielbank in Bad Neuenahr Erfolg am neuen Standort ruft nach Erweiterung

„Wir haben alles richtig gemacht. Von Anfang an wurde der Spielbetrieb bestens angenommen.“ Michael Seegert, Geschäftsführender Gesellschafter der Spielbank Bad Neuenahr, ist mit dem Umzug des Bad Neuenahrer Spielcasinos aus dem Kurhausgebäude in das unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude hochzufrieden. Seit einem Jahr rollen die Roulette-Kugeln nun im 1880 fertiggestellten markanten Bau am östlichen Eingangstor der Innenstadt. „Von der ersten Minute an“, so Seegert, sei der neue Standort von den Gästen der Spielbank akzeptiert worden. „Wir hatten bereits nach wenigen Wochen unsere Kapazitätsgrenzen erreicht“, freute sich der Diplom-Kaufmann, der auch persönlich haftender Gesellschafter der Spielbank-GmbH ist. Nun steht gar eine Erweiterung des Casinos an. Nicht zuletzt deshalb sucht die Spielbank weiteres Personal.