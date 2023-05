Natur-Fit-Stationen Ehrenamtliche Helfer bauen neuen Spielplatz in Bad Neuenahr

Übrig geblieben vom Spielplatz am Platanenweg in Bad Neuenahr sind nach der Flutkatastrophe nur eine Schaukel und ein Reittier. Damit hier wieder Spielmöglichkeiten stehen, säten, bauten und gruben rund 20 ehrenamtliche Helfer. Sie schufen vier Natur-Fit-Stationen mit unterschiedlichen Naturthemen und Spielgeräten. „Es stecken viele ehrenamtliche Arbeitsstunden und viele Schweißtropfen, aber auch ganz viel Herzenswärme in dem Projekt“, sagt die Vorsitzende der Fluthilfe-Ahr, Michaela Wolff. Das Ziel des Vereins: Familien sollen sich wieder mehr an der frischen Luft aufhalten können.