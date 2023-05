Wiederaufbau im Ahrtal „Das Thema Sportstätten und Schwimmbäder treibt uns um“

Der Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zerstörten Sportstätten beschäftigte nun den Kreis- und Umweltausschuss. „Das Thema Sportstätten und Schwimmbäder treibt uns um“, meinte Landrätin Cornelia Weigand. Das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) hatte dem Kreis ein Konzept vorgelegt. Wenig überraschend: Von besonderen Herausforderungen ist dort die Rede. Nicht nur, weil es ein so großes Maß an Zerstörungen gab, sondern auch wegen der Vielschichtigkeit der am Wiederaufbauverfahren beteiligten Akteure und nötigen Verfahrensweisen. Behörden auf örtlicher und überörtlicher staatlicher Ebene, das Wasser- und Bauplanungsrecht, der hohe Abstimmungsbedarf oder auch das Fördermittelverfahren lassen hier grüßen. Um ein ganzjähriges Schwimmen – auch für den Schulsport und die Schwimmvereine - zu ermöglichen, sei der Bau eines Hallenbades von Nöten. Wie mehrfach berichtet, gibt es seit der Flutkatastrophe und der aktuell durchgeführten Sanierung der Bad Breisiger Römer-Thermen kein einziges Hallenbad im gesamten Landkreis.