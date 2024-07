Schon Henry Maske trainierte hier Boxgeschichte in der Uhlandstraße wird weitergeschrieben

Miria Schuch und David Boskovic steigen mitten in Bad Neuenahr-Ahrweiler in den Ring. „Denn für seine Träume muss man kämpfen“, findet die Unternehmerin. Die beiden kämpfen jedoch nicht gegeneinander, sondern bilden als neue Betreiber des Sport- und Boxclubs Ahrtal ein Team mit großen Zielen für die Zukunft. Am 1. Juni 2024 haben sie den Boxsportclub in Bad Neuenahr-Ahrweiler eröffnet. Damit füllen sie die Räume des Gebäudes in der Uhlandstraße wieder mit neuen Leben. „Wir möchten das hier mit dem gleichen Spirit wie vorher weiterführen“, erklärt Schuch in den hellen Räumen des Fitness- und Boxstudios. Das Boxen hat eine lange und erfolgreiche Vorgeschichte in der Uhlandstraße.