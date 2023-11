Sportstätten in Bad Neuenahr-Ahrweiler Sportler sind weiter auf Solidarität angewiesen

Beim Blick auf die Sporthallen zeigt sich: die Grundschulen in Ahrweiler und Bad Neuenahr verfügen bereits über fertiggestellte Sporthallen mit neuester Technik. Ganz anders die Situation bei der Erich-Kästner-Realschule plus in Bachem. Hier läuft gerade erst die Planung. Für Heizung, Nachrichtentechnik und Sanitär sollen die Aufträge in diesem Jahr vergeben werden. Gleich nebenan entsteht eine temporäre Sporthalle als Holzkonstruktion. Deren Eröffnung wird jedoch immer wieder verschoben, die Halle sehe aber ihrer Fertigstellung entgegen. Für den Hallensport müssen dennoch weiterhin Alternativen herhalten. Bürgerhäuser, der Ahrweiler Indoorspielplatz oder die gebührenpflichtige Anmietung der Sporthalle Calvarienberg stehen als Möglichkeiten bereit.