Zum 25. Todestag Diese Spuren hat Landrat Joachim Weiler im Kreis Ahrweiler hinterlassen

Viele Menschen aus Kommunalpolitik und -verwaltung, aus Wirtschaft, Kultur und weiteren Lebensbereichen der Rhein-Ahr-Region werden sich noch an den 30. September 1999 erinnern. Es war ein Donnerstag, an dem sich die Nachricht vom allzu frühen und völlig unerwarteten Tod des damaligen Landrates des Kreis Ahrweiler, Joachim Weiler, wie ein Lauffeuer herumsprach. 25 Jahre später sprach der GA mit zweien seiner Weggefährten, Wolfgang Schlagwein und Karl-Heinz Sundheimer, darüber, wie der Landrat den Kreis prägte – und was bis heute geblieben ist.