Gotteshaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler St. Pius Kirche soll entweiht werden

Keine Hochzeit, keine Taufe, keine Christmette und kein anderer Gottesdienst mehr in St. Pius: Dass die Kirche an der Schützenstraße nicht mehr als Gotteshaus aufgebaut werden soll, steht schon länger fest. Jetzt beantragte die Pfarrei beim Bistum Trier die Profanierung, also die Entweihung der Piuskirche. Noch offen ist, ob der Sakralbau aus den 1960-er Jahren überhaupt stehen bleiben kann, und was mit dem Kirchturm passiert.