Weiler soll Dernau angehören : Stadtrat stimmt Marienthals Gebietsreform zu

Ernte startet im September : Ahrwinzer suchen Helfer für Weinlese Viele von der Flut betroffene Weinbaubetriebe aus dem Ahrtal benötigen auch in diesem Jahr freiwillige Unterstützung bei der Traubenlese. Die vorläufigen Ernteprognosen fallen verheißungsvoll aus. Zwei Ahrwinzer erklären, was bei der Weinlese zu tun ist und was einen geeigneten Helfer ausmacht.