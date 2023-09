Zu wenig Personal Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler stoppt Pläne für energetische Sanierungen

Wiederaufbau nach der Flut, Fachkräftemangel, dazu das Tagesgeschäft: Auch die personellen Ressourcen der Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind endlich. Dennoch wollten die Grünen im Stadtrat den von der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gremiums vorgeschlagenen Stopp bei der Erstellung weiterer Fahrpläne bei der energetischen Sanierung von Gebäuden im Eigentum der Kreisstadt für zunächst ein Jahr nicht in Gänze mittragen. Mit ihrer Haltung fanden die Grünen in der jüngsten Ratssitzung jedoch keine Mehrheit. Die Verwaltung setzte sich mit ihrem Antrag zum Stopp durch. Den Antrag der Grünen für eine baldige energetische Sanierung der Grundschule Ahrweiler und der Kita Ramersbach lehnte der Rat dagegen ab.