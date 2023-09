Kameradschaftsabend der Wehr Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadt investiert weiter in die Sicherheit

„Wie AHR Family“ steht auf dem kleinen Turm der Feuerwache Heppingen am Fuße der Landskrone geschrieben. Und so präsentierte sich die Feuerwehr der Kreisstadt dann auch. In ihrer Mitte auf dem Heppinger Pantaleonsplatz: Bürgermeister Guido Orthen (CDU), der nach selbst verordneter längerer Auszeit wieder ins Amt zurückgekehrt ist und seine Arbeit im Rathaus wieder aufgenommen hat. Wieder Kraft sammeln, die Gedanken sortieren, lautete für ihn die Devise in den zurückliegenden Wochen. Nun nahm der von Amts wegen oberste Chef der Feuerwehr am Kameradschaftsabend der Feuerwehr teil, der von den Heppinger Wehrleuten ausgerichtet wurde. Gekommen war Orthen in Feuerwehruniform. Neben Geselligkeit und Miteinander gab es zudem einen wichtigen Anlass für das Treffen der Feuerwehrleute: Ein neues Fahrzeug für die Löschgruppe Ahrweiler wurde in Dienst genommen. Außerdem standen Ehrungen und Beförderungen an. Wegen Flut und Pandemie war es der erste Kameradschaftsabend seit 2019.