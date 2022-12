Nach Beseitigung von Flutschäden : Städtische Gesellschaften bekommen Geld zurück

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Hochwasserkatastrophe haben die Marketing- und Landesgartenschau-Gesellschaft wesentlich zur Beseitigung von Flutschäden beigetragen. Nun gibt der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht für die Abrechnung von erbrachten Leistungen.

Sowohl die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH als auch die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 gGmbH – die sich gerade in der Liquidierung befindet – waren unmittelbar nach der Flutkatastrophe im Ahrtal mit erheblichen Aufgaben betraut und starken finanziellen Belastungen ausgesetzt. In den Wochen nach dem Flutereignis waren zahlreiche öffentliche Flächen im Stadtgebiet wieder in einen Zustand zu bringen, in dem der Verkehrssicherungspflicht im zum damaligen Zeitpunkt möglichen Umfang wieder nachgekommen werden konnte. Es galt, Plätze, Straßen und Wege wieder in einen sicheren und begehbaren Zustand zu versetzen. Aktiv daran beteiligt waren auch die städtischen Gesellschaften, da die Fachabteilungen im Rathaus und insbesondere der städtische Betriebshof mit dieser Mammutaufgabe alleine hoffnungslos überlastet gewesen wären. Um die damals erbrachten Leistungen auch abrechnen zu können, bedarf es nun einer nachträglichen Auftragserteilung. Der Haupt- und Finanzausschuss gab grünes Licht.