Marketing für Bad Neuenahr-Ahrweiler und Ahrtal Städtische Tochterfirma kriegt immer mehr Aufgaben

Als vor zehn Jahren, nicht zuletzt zur Sicherung des Heilbadtitels, die Heilbad GmbH in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegründet wurde, ging man zunächst von einer überschaubaren Aufgabenfülle aus. Das hat sich längst geändert. Nicht mehr die Ausrichtung von Kurkonzerten oder auch die Produktion und Vertrieb des Bad Neuenahrer Heilwassers machen den Alltag der inzwischen auf 40 Mitarbeiter angewachsenen Gesellschaft aus. Die in „Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketinggesellschaft“ umgetaufte städtische Tochter beschäftigt sich vielmehr mit allen Facetten der Standortförderung in der Kreisstadt sowie im Ahrtal.