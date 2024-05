Neue Schäden nach Starkregen „Wir sind erst vor eineinhalb Wochen mit der Renovierung fertig geworden“

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Der Starkregen der vergangenen Woche verursachte in Bad Neuenahr-Ahrweiler Schäden an privatem und kommunalem Eigentum. Dabei ist so mancher noch mit alten Schäden von der Flutkatastrophe 2021 beschäftigt.

07.05.2024 , 18:25 Uhr

Petra Gölden zeigt es: Der ganze Keller wurde 40 Zentimeter hoch geflutet. Gerade erst war die Renovierung abgeschlossen. Foto: Weber

Von Thomas Weber