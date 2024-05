Unwetter in der Region Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen an der Ahr

Am Freitagmorgen sprach die Gemeinde Grafschaft von etwa 60 Alarmierungen. In Gesldorf war unter anderem Wasser in den Keller der Schule gelaufen. Die Regenrückhaltebecken in Nierendorf konnten das Wasser allerdings gut zurückhalten, sagt der Büroleiter der Gemeinde, Dieter Dismon, am Freitag gegenüber dem GA. Gegen 23 Uhr sei das Wasser am Donnerstag auch bereits wieder rückläufig gewesen. Dennoch ist die Feuerwehr auch am Freitagmorgen noch im Einsatz, um alle Schäden der Nacht aufzunehmen.