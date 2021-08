Erdgeschoss und Keller zerstört : Steigenberger Hotel Bad Neuenahr kann Schäden noch nicht beziffern

Bad Neuenahr-Ahrweiler Große Bereiche des Steigenberger Hotels Bad Neuenahr wurden von dem Hochwasser verwüstet. Derzeit wird das Haus rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst bewacht.

Die vollständige Evakuierung des Hotels an der Kurgartenstraße habe am Donnerstag, 15. Juli, gegen 19.30 Uhr – „dank des Engagements der Rettungskräfte“ – abgeschlossen werden können, so der Unternehmenssprecher. Den Gästen seien Unterkünfte in nahegelegen Hotels, zum Beispiel im Steigenberger Hotel Petersberg und im Intercity-Hotel Bonn, angeboten worden. Bestehende Buchungen von Gästen seien kostenfrei storniert worden oder in andere Steigenberger Hotels verlegt worden. Bereits getätigte Zahlungen würden zurückerstattet.