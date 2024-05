Steigenberger Hotel vor Wiedereröffnung Der Leuchtturm im Tourismusgeschäft strahlt wieder

Es ist das Flaggschiff des Fremdenverkehrs im Ahrtal, das „Erste Haus am Platz“, die „Gute Stube“ der Kur- und Badestadt Bad Neuenahr: das Steigenberger Hotel. An Ahr und Kurpark mit Promenaden und prächtigem alten Baumbestand gelegen, kann das markante und stadtbildprägende Gebäude mit seiner ungebrochen großen Strahlkraft auf Touristen und Tagungsgäste auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückblicken. Die begann im Jahre 1858 bescheiden als „Gasthof im Bade Neuenahr“ und avancierte im Laufe der Jahrzehnte waährend der Hochblüte des Kur- und Badewesens zu einem gesellschaftlichen Treff, das Steigenberger verlieh der Stadt ein mondänes und bis heute unverwechselbares Flair. Der 1901 am Kurpark errichtete Prachtbau und Leuchtturm im regionalen Tourismusgeschäft blinkt wieder, gibt eine Standortbestimmung und eine Orientierung, wohin es weiter im Ahrtal gehen soll: Voran!