Sternsinger in Bad Neuenahr-Ahrweiler Mit Stern und Segen ins neue Jahr

„Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand“ – so lautet der Spruch, den die Sternsinger in diesen Tagen Tausenden Menschen an ihrer Haustür aufsagen. In den Bezirken der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler sind noch bis Samstag, 13. Januar, etwa 200 Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet unterwegs. Caspar, Melchior und Balthasar segnen die Häuser samt ihren Bewohnern und sammeln Geld für den guten Zweck.