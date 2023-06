Carl-von-Ehrenwall-Allee Weitere Vekerhrs-Entlastung für Ahrweilers Innenstadt

Nun wird also temporär eine weitere Alternative geschaffen, die in Teilen über Privatgelände der Ehrenwall’schen Klinik führen wird. Den Auftrag zur Schaffung dieser Schotterstrecke in Höhe von knapp 56.000 Euro vergab der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt in seiner jüngsten Sitzung. Wie lange die Umsetzung dauert, ist nicht klar. Die Verwaltung hat zwar die Herstellung der provisorischen Fahrbahn der Carl-von-Ehrenwall-Allee mit einer baulichen Umsetzung im ersten Halbjahr 2023 geplant, das endet aber schon in wenigen Tagen. Allzu lange dürfte die Straße zudem nicht befahrbar sein. Sobald die Maßnahmen zum finalen Aufbau der Straße anlaufen, kann das Provisorium nicht mehr genutzt werden. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die temporäre Umgehung mindestens bis zum ersten Quartal 2024 genutzt werden kann.