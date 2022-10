Technischer Defekt : Bad Neuenahr-Ahrweiler war von Stromausfall betroffen

Update Bad Neuenahr-Ahrweiler Zu einem großflächigen Stromausfall kam es am Montagvormittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch in anderen Teilen des Kreises Ahrweiler gab es Probleme. Ursache war ein technischer Defekt.



In weiten Teilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler fiel am Montagvormittag für rund eine Stunde der Strom aus. Dem Energieversorger Ahrtal-Werke zufolge war das gesamte Stadtgebiet von Stromunterbrechungen betroffen. Auslöser war ein technischer Defekt im vorgelagerten Netz. Demnach wurde durch den Defekt eine Schaltanlage in der Umspannanlage der Westnetz in der Ringener Straße von Bad Neuenahr beschädigt.

Neben weiten Teilen des Stadtgebietes waren auch andere Regionen im Kreis Ahrweiler für rund eine Stunde ohne Strom. Vor allem nördlich von Bad Neuenahr-Ahrweiler meldeten viele Menschen seit etwa 10 Uhr über die Seite Störungsauskunft Probleme mit der Stromversorgung. Die Ahrtal-Werke teilten mit, dass der Stromausfall gegen 11.15 Uhr wieder behoben war.