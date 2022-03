ÖPNV auf dem Prüfstand : Busse in Bad Neuenahr-Ahrweiler fahren meistens leer

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nur ein Drittel der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist laut einer Studie für ÖPNV-Nutzung attraktiv. Das angeregte Konzept eines On-Demand-Verkehrs wäre sinnvoll, ist aber teuer. Lösungen werden nun auch auf Kreisebene gesucht.

Pendlerströme bestimmen den Verkehr

Die schon 2020 angefertigte Studie zeigte, dass zwei Drittel des Verkehrsaufkommens in der Kreisstadt Pendler aus dem Umland sind, bei einem integrierten On-Demand-Verkehr sollten diese Kommunen mit im Boot sein. Viel gravierender: Der ÖPNV fährt in Bad Neuenahr-Ahrweiler größtenteils am Kunden vorbei. Nur für ein Drittel der erfassten Wegebeziehungen gibt es ein attraktives ÖPNV-Angebot. Bei mehr als der Hälfte der Strecken gibt es keine Alternativen zum eigenen Auto. Vor allem Hemmessen und die Heerstraße würden durch einen On-Demand-Verkehr für den ÖPNV erheblich attraktiver. Gründe, warum die Busse außerhalb der Schülerbeförderung zumeist leer durch die Stadt fahren.

Mögliche Anpassung des kreisweiten Mobilitätskonzepts

Im Ergebnis bringt On-Demand-Verkehr für Bad Neuenahr-Ahrweiler erhebliche Verbesserungen des ÖPNV. Allerdings sollte dieser in das kreisweite ÖPNV-Angebot sowohl logistisch als auch tariflich eingebunden sein, da ein solcher Service auch in benachbarten Gemeinden von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer größeren Verkehrsreduzierung führen kann. Es sollten sowohl der Kreis als auch der Verkehrsverbund miteinbezogen werden. Daher schlägt die Verwaltung dem Stadtrat auch vor, die Studie an die Kreisverwaltung als Aufgabenträger für den ÖPNV im Kreisgebiet mit der Bitte weiterzuleiten, selbige in das geplante kreisweite Mobilitätskonzept einfließen zu lassen, spätestens jedoch im Nahverkehrskonzept 2028 zu berücksichtigen. Dabei will man seitens der Stadt das Angebot der DB Regio einer kostenlosen Überarbeitung der Studie nutzen, ist diese doch schon eineinhalb Jahre alt. „Das hätte längst besprochen sein können“, hielt sich Wolfgang Schlagwein (Bündnis 90/Die Grünen) im Haupt- und Finanzausschuss nicht mit Kritik zurück. Er sieht es als richtig an, das Thema dem Kreis zu übergeben und auch mit dem Verkehrsverbund zu diskutieren. „Ich bin aber nicht sicher, ob die bereit sind, Kosten zu übernehmen“, brachte Schlagwein ein mögliches Pilotprojekt in die Diskussion ein.