Übergabe des 1000. Förderbescheids aus Wiederaufbaufonds „Stück für Stück zurück in ein besseres Leben“

Dreyer und Ebling (beide SPD) waren in die Erich Kästner-Realschule gekommen, die von der Flutwelle stark zerstört worden war und sich im Wiederaufbau befindet. „Ich erlebe bei all meinen Besuchen hier eine sehr lebendige Stadt, in der mit einem tollen Einsatz am Wiederaufbau gearbeitet wird. Auch wenn wir noch eine weite Wegstrecke vor uns haben, so ist doch schon viel erreicht“, sagte Dreyer. Für das bisher Geleistete gelte es Dank zu sagen und Respekt zu zollen. Ihre wichtigste Botschaft: „Die Hilfe geht weiter.“