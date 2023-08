Weinfest in Walporzheim Tabea Caspary trägt die Krone

Viel Abwechslung beim Musikprogramm

Was das Walporzheimer Weinfest wieder einmal ausmachte, war viel Musik, und zwar für jedes Alter. Partygäste kamen an den Abenden bei Musik der Band „Rio 5“ auf ihre Kosten. Nach dem Festzug am Sonntag sorgte DJ Fosco für den guten Ton. Von der Bühne gab es Chormusik aus Ahrweiler und Walporzheim sowie Blasmusik aus Calmbach und Lantershofen. Die Festzüge am Sonntag und zur Proklamation am Freitag wurden vom Spielmannszug Ahrweiler begleitet. Sonntags bildeten die Orchester aus Calmbach und Lantershofen zudem eine gemischte Festzugnummer. Langweilig wurde es beim Weinfest in Walporzheim also nie. wbe