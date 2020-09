Angestellte bedroht : Täter überfallen Supermarkt in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Angestellte einer Lebensmittelfiliale wurden am Donnerstagabend Opfer eines Raubüberfalls. Mit Hilfe einer Schusswaffe gelang es den Tätern, die Tageseinnahmen zu erbeuten.

in die Filiale des Netto-Marktes in Ahrweiler: Am Donnerstagabend, um 21.30 Uhr, waren zwei Angestellte einer Lebensmittelfiliale gerade dabei, das Ladenlokal zu schließen, als sich von hinten zwei männliche Täter näherten. Mit vorgehaltener Waffe zwangen sie die Angestellten, wieder zurück in den Laden zu gehen. Dort zwangen sie die Angestellten zum Öffnen des Tresors und entnahmen die Tageseinnahmen.