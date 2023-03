Tag der offenen Weinkeller Ahr-Winzer freuen sich über tollen Start ins Weinjahr 2023

Der Tag der offenen Weinkeller am Samstag war mit 1600 Teilnehmern ausverkauft. Tags zuvor war das Ahr-Wine-Tasting im Kurpark mit 350 Gästen ebenfalls ausverkauft. Besser hätte der Start in das Weinjahr 2023 für die Winzer an der Ahr kaum laufen können. Die konnten sich den ganzen Samstag nicht nur über volle Höfe und Keller freuen, sondern auch über ein entspanntes Publikum. „Viele Leute, nette Leute, junge Leute und wissbegierige Leute“ konnte der Hemmesser Winzer Peter Lingen begrüßen. Der musste sich am Samstagmittag erst einmal mitten in seinem im Wiederaufbau befindlichen Rohbau setzen und kräftig durchatmen. „Hier ist was los! Die Leute kommen vom Westerwald, aus dem Siegerland, aus ganz Nordrhein-Westfalen,“ hatte Lingen in vielen Gesprächen festgestellt.