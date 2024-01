Bundesweit einmaliges Projekt Schwerkranke sollen Rückzugsort in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommen

Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. Das stellen Verantwortliche in der Hospizarbeit im Kreis Ahrweiler fest. Die Vorsitzende des Hospiz-Vereins Rhein-Ahr, Ulrike Dobrowolny, erklärt: „Der Bedarf in der Bevölkerung ist groß und steigt weiter." Deshalb soll es ihr zufolge im Kreis Ahrweiler bald etwas geben, das bundesweit so nicht existiere. Der Hospiz-Verein beabsichtigt den Bau eines ambulanten hospizlichen Zentrums mit integriertem Tageshospiz. Nicht zuletzt, damit schwer erkrankte Menschen im Kreis Ahrweiler länger zu Hause leben und dort auch sterben können – wie es der Wunsch der meisten Menschen ist.