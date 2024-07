Startschuss für die Weinfestsaison Tanzen, Wandern und Genießen zwischen Strohballen

Gästebetten sind Mangelware, Busse gut gefüllt, Wanderwege überlaufen: Am kommenden Samstag, 27. Juli, startet mit dem Burgunderfest die Zeit der großen Weinfeste an der Ahr. Zum 27. Mal fällt dieser Startschuss heuer in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wie beim ersten Fest in den 1990er Jahren organisiert und durchgeführt von den Burgunder-Weingütern Sonnenberg und Peter Lingen aus Bad Neuenahr sowie dem VdP-Weingut Burggarten aus Heppingen. Sie hatten einst die Idee für ein außergewöhnliches Fest, dass traditionell am letzten Samstag im Juli stattfindet.