Therapeutin schreibt Buch über Fluthelfer „Wenn Unglücke das Gute im Menschen hervorbringen“

Braucht es also mitunter schreckliche Ereignisse, um das Gute im Menschen hervorzubringen? Nein, sagt Haghiri. Gutes geschehe „die ganze Zeit“ und oft ohne dass es auffalle: „Millionen Menschen können in Großstädten aufeinanderhocken, ohne sich gegenseitig permanent an die Gurgel zu gehen - das drängt sich aber in der Wahrnehmung weniger auf.“ Allerdings zögen Extremsituationen viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Hilfe finde viel Beachtung, weil die vorangegangene Katastrophe selbst so viel Aufmerksamkeit gebunden habe, erklärt der Therapeut.