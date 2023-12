Eislaufen im Kurpark Ahrweiler Beim Eislaufen braucht man Mut zum Hinfallen

Die ersten Schritte auf Schlittschuhen sind unsicher und wackelig – und das, obwohl sich noch kein Eis, sondern Holzboden unter den Füßen befindet. Ein seltsam unsicheres Gehgefühl. Wer an elegante Eistänzerinnen denkt, die leichtfüßig über die gefrorene, schimmernde Fläche gleiten – so fühlt es sich anfangs nicht wirklich an.