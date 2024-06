Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister Guido Orthen „Toll, was hier geleistet wird“

Junge Leute schuften in altem Gemäuer und geben so einem unter Denkmalschutz stehenden Haus eine neue Perspektive. In der früheren Werkstatt des Stellmeisters Josef Jammel in der Ahrweiler Altstadt sind derzeit fleißige Männer und Frauen zugange und richten das in der Flutnacht stark in Mitleidenschaft gezogene Haus wieder so her, wie es vor mehr als 100 Jahren an der Straße „Wehrscheid“ in voller Blüte gestanden und die Jahrzehnte überdauert hat. Seit vielen Jahren steht es leer. Nun haben sich Denkmalschützer der kleinen, aber feinen Immobilie angenommen. Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen (CDU) lobte den vorbildlichen Einsatz der jungen Helfer: „Toll, was hier geleistet wird.“